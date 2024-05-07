Советы врача: как не набрать вес после пасхальных застолий

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 17 0

Эндокринолог Фролова: на куличи может приходиться до 20% суточной калорийности

Советы врача: как не набрать вес после пасхальных застолий

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev

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Голодать не придется, главное — грамотно рассчитывать возможности организма.

Позади пост, наступила Пасха, гости собрались за богатым столом. Хочется всего, что было под запретом больше месяца, особенно главное угощение — кулич.

В такие периоды риск добавить к своей массе пару лишних килограммов весьма высок. Как этого избежать без голодания, изданию Газета.ру рассказала врач-эндокринолог Татьяна Фролова.

По словам специалиста, придется немного посчитать калории. Как отметила эксперт, одно из правил касается как раз куличей.

В рационе на них должно приходиться не более 15-20% от суточной калорийности. Его нетрудно соблюдать.

Надо просто не забывать об основных приемах пищи, чтобы места для сладкого много не оставалось. Поможет в этом принцип «Гарвардской тарелки» — половина овощей, фруктов и зелени, четверть белка и столько же углеводов.

«Если вы не будете пропускать завтрак, обед и ужин, то шансы, что вы переедите куличей, значительно снижаются», — порекомендовала Фролова.

Для тех, кто не уверен в своей способности остановиться на одной кусочке кулича, есть свое правило. В таком случае придется уменьшить количество медленных углеводов в тарелке в пользу быстрых из кулича.

Кроме того, важно начинать трапезу с умеренным чувством голода, а заканчивать с легким или умеренным ощущением сытости. «Сжигать» съеденное на Пасху в спортзале не стоит — если хочется есть, поешьте, а потом постепенно возвращайтесь к здоровой схеме питания.

Ранее 5-tv.ru объяснял, сколько колбасы можно есть в день.

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