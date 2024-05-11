Бастрыкин поручил наградить очевидцев, спасавших людей из упавшего в реку автобуса в Петербурге

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 20 0

Бастрыкин поручил наградить очевидцев, спасавших людей из автобуса в Петербурге

Бастрыкин поручил наградить очевидцев, спасавших людей из упавшего в реку автобуса в Петербурге

Фото: 5-tv.ru

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Кто именно помог пассажирам транспортного средства выбраться из ледяной воды?

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил рассмотреть вопрос о награждении капитана судна и очевидцев, которые приняли участие в спасении пассажиров автобуса, упавшего в реку Мойку в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«После падения автобуса с пассажирами в реку Мойку 10 мая в Санкт-Петербурге находившиеся поблизости граждане самоотверженно и без раздумий бросились спасать людей, заблокированных внутри транспортного средства», — говорится в сообщении.

Первым, кто пришел на помощь людям, оказался капитан прогулочного судна Ян Карасев. Несколько человек из автобуса смогли перебраться к нему в катер. В спасении также участвовали Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов. Отмечается, что они прыгнули в воду, рискуя собственной жизнью.

Александр Бастрыкин подчеркнул, что благодаря их поступку удалось организовать помощь пассажирам до прибытия специальных служб.

Накануне днем автобус с пассажирами сошел с пути следования на встречную дорогу, протаранил две машины, а затем упал в реку. Согласно последним данным, в результате аварии погибли семь человек. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что камера внутри салона запечатлела последние секунды поездки автобуса, упавшего с моста в Мойку в Петербурге.

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