Макрон призвал Европу к готовности сдержать Россию

Европа должна быть готова сдержать Россию, если в украинском конфликте она «зайдет слишком далеко». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Если в какой-то момент русские зайдут слишком далеко, мы, все европейцы, должны быть готовы действовать, чтобы сдержать их», — сказал он, отвечая на вопросы пользователей соцсетей.

По словам французского лидера, он «изо всех сил надеется» на то, что его стране не придется вступать в вооруженный конфликт. Он подчеркнул, что Франция — «держава мира» и должна выполнять роль «сдерживающего фактора». Однако ей нужно быть «убедительной» по отношению к своим противникам, добавил Макрон.

На пресс-конференции по итогам визита председателя КНР Си Цзиньпина в Париж президент Франции заявил, что его страна не находится в статусе вражды с Россией или русским народом.

При этом ранее Макрон заявлял, что готов отправить французских военных на территорию Украины, если глава киевского режима Владимир Зеленский об этом попросит. Более того, есть информация, что сотня военнослужащих Французского Иностранного легиона уже переброшена на Украину, под Славянск, и даже успела понести первые боевые потери.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем Эммануэль Макрон строит из себя «ястреба» по вопросу Украины.