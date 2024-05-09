«Все прекрасно понимают»: зачем Макрон строит из себя «ястреба» по вопросу Украины
Политолог Газарян: у Франции нет возможности повлиять на ход конфликт на Украине
Фото: Reuters / Michel Euler
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Французский лидер пытается усидеть на двух стульях.
У Франции нет возможности повлиять на ход конфликта на Украине — Эммануэль Макрон пытается с помощью громких заявлений об отправке войск соответствовать американской линии поведения. Об этом URA.RU заявил политолог, эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян.
«Несмотря на разные громкие заявления, на амбиции Макрона, все прекрасно понимают, что из себя представляет современная Франция и ее Вооруженные силы. Наиболее боеспособная часть, она же и самая малочисленная, — это французский Иностранный легион», — говорит специалист.
Все остальное — не самая сильная армия даже в Европе, убежден политолог. Эффективность французского ВПК можно было увидеть на недавней экспозиции трофейной техники в Москве, подчеркнул Газарян.
У Макрона сейчас довольно шаткое положение, отметил эксперт. Его заявления о помощи Украине — лишь попытка показать свою значимость, уверен политолог.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как на Украину попадают французские военные.
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