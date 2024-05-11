В Печоре снесли часть крыши обрушившегося дома

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 32 0

Такое решение было принято во избежание угрозы завала.

Фото, видео: Telegram / МЧС Республики Коми / mchsKomi; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Для ликвидации угрозы завала спасателей, которые работают на месте обрушения дома в Печоре, было принято решение снести часть крыши. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«Во избежание угрозы сотрудникам, занимающихся разбором завала, часть крыши общежития была снесена», — отмечается в публикации в Telegram-канале.

Также были опубликованы соответствующие кадры, на которых видно, что снос произвели с помощью лебедки, прицепленной к ковшу экскаватора.

ЧП произошло днем 11 мая, обрушились этажи с первого по пятый в аварийном жилом доме на Печорском проспекте. Прокуратура организовала проверочные мероприятия по факту инцидента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что момент обрушения части жилого дома в Печоре попал на видео.

+9° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
91.82
0.70 98.95
0.64
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 мая

Последние новости

23:22
Жительница Петербурга рассказала о недавнем ДТП с участием водителя упавшего в Мойку автобуса
23:11
Два человека погибли в результате подрыва машины в ДНР
22:56
Финал «Евровидения — 2024» начался в Швеции
22:52
Виктория Боня вновь усовершенствовала внешность: как теперь она выглядит
22:33
Жена бывшего Волочковой раскрыла имя сына после выписки из роддома
22:14
Марш против закона об иноагентах начался в центре Тбилиси

Сейчас читают

Какие пророчества Распутина сбываются прямо сейчас
Три мирных жителя погибли и восемь пострадали при ударе ВСУ по ресторану в Донецке
Фото военкора «Известий» Еремина принесли на марш памяти жертв НАТО в Мадриде
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео