В Печоре снесли часть крыши обрушившегося дома

Такое решение было принято во избежание угрозы завала.
Фото, видео: Telegram / МЧС Республики Коми / mchsKomi; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Для ликвидации угрозы завала спасателей, которые работают на месте обрушения дома в Печоре, было принято решение снести часть крыши. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
«Во избежание угрозы сотрудникам, занимающихся разбором завала, часть крыши общежития была снесена», — отмечается в публикации в Telegram-канале.
Также были опубликованы соответствующие кадры, на которых видно, что снос произвели с помощью лебедки, прицепленной к ковшу экскаватора.
ЧП произошло днем 11 мая, обрушились этажи с первого по пятый в аварийном жилом доме на Печорском проспекте. Прокуратура организовала проверочные мероприятия по факту инцидента.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что момент обрушения части жилого дома в Печоре попал на видео.
Читайте также
53%
0.70 98.95
0.64
Нашли ошибку?