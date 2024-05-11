Момент обрушения части жилого дома в Печоре попал на видео

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 1 385 0

На месте работают экстренные службы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Момент обрушения части жилого дома в городе Печора (Республики Коми) попал на видео, ролик есть в распоряжении 5-tv.ru. На кадрах видно, что сначала упали конструкции с первого по четвертый этаж одного подъезда. Спустя несколько секунд обрушился и последний этаж.

Глава республики Владимир Уйба экстренно выехал на место ЧП. По его словам, здание признано аварийным.

Сейчас на месте работают специальные службы.

Предварительно, пострадавших нет. Эвакуировано 14 человек, из них пятеро детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что камера внутри салона сняла последние секунды поездки упавшего в Мойку автобуса.

 

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