При падении автобуса в реку Мойку погиб профессор петербургского «Военмеха»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 45 0

Профессор петербургского «Военмеха» Храмов погиб при падении автобуса в реку

При падении автобуса в реку Мойку погиб профессор петербургского «Военмеха»

Фото: voenmeh.ru

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В результате аварии пассажирский автобус сорвался с моста и утонул, жертвами стали семь человек.

В утонувшем в реке Мойке автобусе находился 72-летний педагог Алексей Храмов — доктор медицинских наук, профессор, сотрудник петербургских вузов — «Военмеха» и электротехнического университета (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). Преподаватель погиб. Об этом сообщается в материале 78.ru.

Храмов посвятил преподавательской деятельности более 48 лет. Обучал студентов таким дисциплинам, как «Анатомия и физиология центральной нервной системы», «Безопасность жизнедеятельности», «Защита в чрезвычайных ситуациях» и «Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности». Коллеги тепло отзываются о погибшем, отмечая его человеческие качества и любовь к профессии.

«Он замечательный человек, мы были в дружески-рабочих отношениях, он всегда делился своими находками, то, что добавлял в курсы. Студенты очень любили его занятия… Всегда с огромной любовью относился к студентам, он очень-очень светлый человек был», — рассказала сотрудница СПбГЭТУ Ирина Веженкова.

Авария произошла 10 мая. Водитель городского автобуса не справился с управлением, столкнулся с двумя автомобилями, потом машина сорвалась с Поцелуева моста и утонула. Погибли семь человек. По факту ДТП возбуждены два уголовных дела, задержаны шофер и начальник автоколонны ООО «Такси», организовавшего перевозку.

На помощь людям пришли очевидцы, уроженцы Дагестана, оказавшиеся рядом на катере.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава СК Александр Бастрыкин поручил представить их к награде.

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