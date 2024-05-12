Ужесточают контроль: появился новый способ обнаружения теневых майнеров

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Евгения Романова
Евгения Романова 17 0

«Известия»: в России собираются ужесточить контроль за частным майнингом

Ужесточают контроль: появился новый способ обнаружения теневых майнеров

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Как собираются пресекать нелегальную добычу криптовалют?

В Экспертном совете по развитию конкуренции в области информационных технологий при Федеральной антимонопольной службе предложили ужесточить контроль за частным майнингом. Об этом передают «Известия» со ссылкой на документ, который совет направит правительству.

Теневые майнеры — это люди, которые устанавливают в жилых помещениях и гаражах энергоемкое оборудование для добычи криптовалюты. Причем они не регистрируют свой бизнес. Из-за них происходят перебои в поставках электроэнергии и перегрузки энергосистемы. В отдельных регионах наблюдается значительный прирост потребления в связи с увеличением объема майнинговых нагрузок.

Так, предлагается выявлять нелегальных майнеров посредством дистанционных проверок через счетчики. Для этого будут сравниваться заявленное и фактическое использование мощности. Превысивших допустимые затраты электроэнергии предлагается обязать платить не по тарифам для населения, а по более высоким ставкам, применяемым для промышленных предприятий.

Сейчас поставщики электроэнергии могут только через суд доказывать нарушения такого рода. Однако единый принцип штрафования, разработанный на федеральном уровне, позволит в значительной степени облегчить борьбу с нарушителями.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме предложили запретить организацию обращения криптовалют в России с 1 сентября. Исключением станет ЦБ, которому предлагается разрешить обращение криптовалюты для тестовых проектов в рамках ЭПР.

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