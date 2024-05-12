Часть многоэтажного жилого дома обрушилась в Белгороде
Целый подъезд обвалился насквозь.
Фото: 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Часть многоэтажного жилого дома обрушилась в Белгороде. Целый подъезд обвалился насквозь. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Владислав Харченко с места событий.
Пока причины чрезвычайного происшествия не известны. Все данные о пострадавших выясняются, на место выехали бригады скорой помощи и прочие экстренные службы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Белгороде объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Это пятое за день оповещение.
Читайте также
52%
0.70 98.95
0.64
Нашли ошибку?