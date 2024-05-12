Часть многоэтажного жилого дома обрушилась в Белгороде. Целый подъезд обвалился насквозь. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Владислав Харченко с места событий.

Пока причины чрезвычайного происшествия не известны. Все данные о пострадавших выясняются, на место выехали бригады скорой помощи и прочие экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Белгороде объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Это пятое за день оповещение.