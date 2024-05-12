Ракетная опасность объявлена в Белгороде
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Это пятое за день оповещение.
Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova
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Ракетная опасность объявлена в Белгороде, а также в регионе, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Это пятое за день оповещение.
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