Ракетная опасность объявлена в Белгороде

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 45 0

Это пятое за день оповещение.

Ракетная опасность объявлена в Белгороде

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Тема:
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

Ракетная опасность объявлена в Белгороде, а также в регионе, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Это пятое за день оповещение.

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