Умер оскароносный кинорежиссер Роджер Корман

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 16 0

ABC News: американский кинорежиссер Роджер Корман умер 9 мая

Умер оскароносный кинорежиссер Роджер Корман

Фото: www.globallookpress.com / Birdie Thompson via www.imago-im

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Его нестандартный взгляд на искусство отмечали многие бывшие коллеги.

Американский кинорежиссер и продюсер Роджер Корман умер 9 мая в возрасте 98 лет, об этом сообщил ABC News.

По информации от жены и дочери агентству, Корман умер в четверг в своем доме в Санта-Монике, штат Калифорния.

«Он был щедрым, открытым сердцем и добрым ко всем, кто его знал», — говорят родные режиссера.

С 1955 года Роджер Корман принял участие в создании многих фильмов, среди которых «Черный скорпион», «Ведро крови» и «Кровавая мама». Благодаря ему многие актеры и режиссеры смогли получить ранний прорыв в Голливуде.

В фильмах под руководством Роджера поднимались многие темы, которые остальные режиссеры стали освещать гораздо позже. Бывшие коллеги и люди, кто с ним сотрудничал, отмечали его, как величайшего визионера в истории кино.

В 2009 году Кормана наградили почетной премией «Оскар» за вклад в кинематограф.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер известный художник Фрэнк Стелла.

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