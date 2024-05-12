Умер оскароносный кинорежиссер Роджер Корман

Его нестандартный взгляд на искусство отмечали многие бывшие коллеги.

Американский кинорежиссер и продюсер Роджер Корман умер 9 мая в возрасте 98 лет, об этом сообщил ABC News.

По информации от жены и дочери агентству, Корман умер в четверг в своем доме в Санта-Монике, штат Калифорния.

«Он был щедрым, открытым сердцем и добрым ко всем, кто его знал», — говорят родные режиссера.

С 1955 года Роджер Корман принял участие в создании многих фильмов, среди которых «Черный скорпион», «Ведро крови» и «Кровавая мама». Благодаря ему многие актеры и режиссеры смогли получить ранний прорыв в Голливуде.

В фильмах под руководством Роджера поднимались многие темы, которые остальные режиссеры стали освещать гораздо позже. Бывшие коллеги и люди, кто с ним сотрудничал, отмечали его, как величайшего визионера в истории кино.

В 2009 году Кормана наградили почетной премией «Оскар» за вклад в кинематограф.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер известный художник Фрэнк Стелла.