«Любовь множится»: жена Павла Мамаева рассказала о грядущем пополнении
Жена Павла Мамаева сообщила о грядущем пополнении
Фото: Instagram* / nadihope
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Надежда Санько показала свой округлившийся животик.
Супруга футболиста Павла Мамаева Надежда Санько рассказала о грядущем пополнении в семье. В своих социальных сетях она разместила ролик, в котором пара позирует у достопримечательностей во Франции и нежно целуется, а платье избранницы обтягивает заметно округлившийся живот. Увидеть трогательные кадры можно в материале StarHit.ru.
«С днем рождения меня! Любовь множится», — подписала Надежда видео.
Подписчики звезды не смогли пройти мимо такого события и стали поздравлять пару, а также выразили свои пожелания.
«Дети это прекрасно! Желаю вам спокойной беременности и легких родов!»;
«Какая чудесная новость! Пусть все пройдет легко и хорошо! Поздравляю вас!»— написали комментаторы.
Около трех лет назад бывшая жена футболиста Алана Мамаева обвинила его в измене и заявила о разводе. Однако не прошло и года, как Павел женился на блогере Надежде Санько. Пара не стала затягивать с наследниками, и уже в 2022 году у них появился первенец — сын Тимофей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена бывшего Волочковой раскрыла имя сына после выписки из роддома.
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