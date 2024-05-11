Жена бывшего Волочковой раскрыла имя сына после выписки из роддома

Елена Николаева опубликовала трогательное видео по этому поводу.

Телеведущая Елена Николаева спустя три дня после рождения второго ребенка выписалась из роддома. Знаменитость рассказала об этом в социальных сетях, опубликовав трогательное видео.

«Человечек отправился в большой мир! Назвали Романом», — отметила ведущая.

На выписке ее встретил муж, бизнесмен Игорь Вдовин, следует из опубликованных StarHit.ru кадров. Подписчики поздравили звезду с прекрасным событием.

Многие выразили восхищение мужем Николаевой, который поддерживал ее на протяжении всей беременности. Телеведущая стала мамой во второй раз 8 мая.

Первого сына в браке с Вдовиным она родила три года назад. Стоит отметить, что для него это будет шестой по счету ребенок — так, от балерины Анастасии Волочковой у него есть дочь Ариадна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова после новости о рождении у Вдовина сына едва не утонула во время отдыха на Мальдивах.