Жена бывшего Волочковой раскрыла имя сына после выписки из роддома

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 576 0

Телеведущая Елена Николаева выписалась из роддома

Жена бывшего Волочковой раскрыла имя сына после выписки из роддома

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Елена Николаева опубликовала трогательное видео по этому поводу.

Телеведущая Елена Николаева спустя три дня после рождения второго ребенка выписалась из роддома. Знаменитость рассказала об этом в социальных сетях, опубликовав трогательное видео.

«Человечек отправился в большой мир! Назвали Романом», — отметила ведущая.

На выписке ее встретил муж, бизнесмен Игорь Вдовин, следует из опубликованных StarHit.ru кадров. Подписчики поздравили звезду с прекрасным событием.

Многие выразили восхищение мужем Николаевой, который поддерживал ее на протяжении всей беременности. Телеведущая стала мамой во второй раз 8 мая.

Первого сына в браке с Вдовиным она родила три года назад. Стоит отметить, что для него это будет шестой по счету ребенок — так, от балерины Анастасии Волочковой у него есть дочь Ариадна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова после новости о рождении у Вдовина сына едва не утонула во время отдыха на Мальдивах.

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