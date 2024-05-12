Патрушев: заморозки не помешают получить нужные для продбезопасности урожаи

Россия в текущем году получит необходимые для обеспечения продовольственной безопасности урожаи, несмотря на сложные погодные условия и заморозки. Об этом заявил кандидат на пост вице-премьера Дмитрий Патрушев на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам.

«Текущая ситуация, в целом, дает основания полагать, что в 2024 году, даже несмотря на сложные погодные условия, несмотря на заморозки в отдельных регионах, мы можем получить урожаи, которые нам необходимы для обеспечения нашей продовольственной безопасности», — подчеркнул Патрушев.

То же самое, по его словам, касается продукции животноводства, переработки и рыбного хозяйства. Таким образом, Россия не только насытит внутренний рынок, но и продолжить исполнять экспортные обязательства.

Высоких результатов в сельскохозяйственной сфере удалось достичь, в том числе благодаря стабильной государственной поддержке агропромышленного комплекса, добавил Патрушев. Он напомнил, что только начиная с 2018 года финансирование отрасли удвоилось.

В апреле президент РФ Владимир Путин по итогам рабочей поездки в Ставропольский край дал правительству поручение разработать дополнительные меры по продвижению на зарубежные рынки сельскохозяйственной продукции и продовольствия малых предпринимателей России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие страны нуждаются в продовольствии из России.