«Устроила взбучку»: Харламов раскрыл правду о помолвке с Ковальчук

Комик громогласно утверждал, что в третий раз не женится. Что заставило его передумать?

Актер и юморист Гарик Харламов сделал предложение руки и сердца своей коллеге и возлюбленной Катерине Ковальчук. Кольцо с крупным драгоценным камнем он ей вручил в домашней обстановке, без лишних глаз.

Когда пара похвасталась своим новым статусом в социальных сетях, подписчики тут же заподозрили неладное. Они предполагали, что Ковальчук беременна, или же их роман нужен для продвижения сериала, в съемках которого они принимали участие вдвоем. Как же еще можно было объяснить столь резкую смену курса комика? Раньше он утверждал, что в третий раз никогда не женится.

Однако о настоящих причинах своего мужского решения Харламов рассказал в эфире одной из программ на федеральном канале. Оказывается, к свадьбе его подтолкнула мама Наталья Игоревна.

«Мы вместе уже три года, достаточно много времени уже прошло. Мать устроила взбучку», — признался он.

Теперь юморист подшучивает над будущей женой, что церемонию они проведут в его закусочной. Мол, это позволит сэкономить на празднике.

Гарик Харламов был женат уже два раза. В 2010 году он связал себя узами брака с Юлией Лещенко из Волгодонска. Девушку он сделал своей помощницей, однако ни рабочие, ни личные отношения их брак не смогли скрепить. Пара рассталась в 2013-м. В том же году Харламов женился на актрисе Кристине Асмус. Спустя семь лет они разошлись с громким скандалом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Асмус нарушила молчание после помолвки Харламова.