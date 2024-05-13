«По вашей вине»: свекровь Алексы вынуждена платить долги невестки и сына

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 25 0

Свекровь Алексы Лилия Соловьева погрязла в долгах из-за сына и певицы

«По вашей вине»: свекровь Алексы вынуждена платить долги невестки и сына

Фото: Instagram* / aleksa___official

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Осталось еще около 800 тысяч рублей.

Певица Алекса в начале года вышла замуж за фитнес-тренера Вячеслава Дайчева. Брак счастливый, однако отношения со свекровью не сложились. Теперь Лилия Соловьева обвинила звезду и собственного сына в том, что они повесили на нее долги. Негодованием поделились в 7Дней.ru.

По словам Лилии, супруги вогнали ее в долг более трех миллионов рублей. Мол, она зарегистрировала на себя ИП по просьбе сына и невестки, но они не стремились погашать сумму. На странице в социальной сети Соловьева поделилась скриншотом из «Госуслуг», где показана задолженность перед ФНС.

Большую часть Лилия уже погасила. Ей осталось выплатить около 800 тысяч рублей — помог сын, так как она подобной суммой не обладает.

«Закройте свои задолженности по налоговой, которые легли на меня, потому что доверяла и согласилась оформить на себя ИП. По вашей вине я полтора года выбиваю право быть свободной от всего: на меня повесили остаток долга 800 тысяч», — написала она.

Примечательно, что исполнительница не раз рассказывала — свекровь пытается очернить ее. Якобы она сразу почувствовала враждебность от матери мужа.

Лилия Соловьева после публикации удалила пост по неизвестной причине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гусейн Гасанов отреагировал на новости о многомиллионном долге.

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