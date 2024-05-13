Эксклюзивные кадры из Часова Яра: как бойцы РФ брали Бердычи

Чтобы вытеснить ВСУ, наши мотострелки применяли тактику мелких групп.

А это эксклюзивные кадры «Известий» из Часова Яра. Подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии уничтожают противника на окраинах города.

С южной стороны бойцам уже удалось перерезать трассу, по которой шло снабжение ВСУ. А в одном из микрорайонов наши войска приступили к штурму малыми группами.

Эту же тактику использовали российские военные и во время освобождения населенного пункта БЕрдычи в ДНР. Минобороны обнародовало кадры той операции.

Штурмовики двигались по 2-3 человека и держались ближе к укрытиям, потому что противник постоянно использовал дроны-камикадзе.

Подобравшись к вражеским позициям, мотострелки зачистили их при помощи стрелкового оружия и гранат.

А на южно-донецком направлении наши военные уничтожили блиндаж ВСУ. Получив координаты с беспилотника, бойцы выпустили ракету из комплекса «Фагот». Точным попаданием с расстояния около двух километров цель была поражена.