Сдал себя сам: Андрей Макаревич* стал жертвой Вована и Лексуса

Что он заявил в разговоре с пранкерами?

Сбежавший экс-кумир поколений, ныне иноагент Андрей Макаревич*, обещал дать большой концерт на Крещатике в случае победы Украины. Он думал, что лично общается с Владимиром Зеленским.

Поэтому, расплывшись в улыбке, не скрывал на чьей он стороне, и даже попытался оправдать Бандеру.

Кроме того иноагент поддержал действия ЦАХАЛ и заявил, что чувствует себя в Израиле как дома и не собирается возвращаться в Россию. А вот на Украину с удовольствием бы приехал с гастролями.

* — признан иноагентом РФ.