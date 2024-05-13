Сдал себя сам: Андрей Макаревич* стал жертвой Вована и Лексуса

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Андрей Макаревич* стал жертвой Вована и Лексуса

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Что он заявил в разговоре с пранкерами?

Сбежавший экс-кумир поколений, ныне иноагент Андрей Макаревич*, обещал дать большой концерт на Крещатике в случае победы Украины. Он думал, что лично общается с Владимиром Зеленским.

Поэтому, расплывшись в улыбке, не скрывал на чьей он стороне, и даже попытался оправдать Бандеру.

Кроме того иноагент поддержал действия ЦАХАЛ и заявил, что чувствует себя в Израиле как дома и не собирается возвращаться в Россию. А вот на Украину с удовольствием бы приехал с гастролями.

* — признан иноагентом РФ.

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