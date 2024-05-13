Отец Салтанат Нукеновой впервые высказался о громком убийстве своей дочери

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 132 0

Амангельды Нукенов надеется, что Бишимбаеву вынесут пожизненное заключение

Фото, видео: Telegram / Верховный Суд Республики Казахстан / Jogargy_sot; 5-tv.ru

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Амангельды Нукенов надеется на справедливый суд. Через 5 минут Бишимбаеву вынесут приговор.

Отец Салтанат Нукеновой, которую, убил ее супруг экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, впервые высказался на очередном заседании по делу о смерти дочери. Амангельды Нукенов надеется, что преступника приговорят к пожизненному заключению. Об этом сообщил 5-tv.ru.

«Я надеюсь, что этому нелюдю вынесут пожизненный срок заключения», — сказал он.

Отметим, что Бишимбаева судят по двум статьям УК Казахстана. Первая 99-я («Убийство с особой жестокостью»), которая предусматривает от 15 лет тюрьмы до пожизненного и вторая 110-я («Истязание») до двух лет заключения.

«Во всем мире за это дают пожизненное заключение. Думаю, суд примет правильное решение. Поэтому мы тоже, как и вы, надеемся на справедливость нашего суда, нашего государства», — цитирует Амангельды Нукенова издание NUR.KZ.

По словам отца Нукеновой, иной исход он будет считать несправедливым.

На данный момент, 13 мая, присяжные находятся в совещательной комнате, где принимается решение о судьбе Бишимбаева.

Напомним, что убийство Нукеновой произошло 9 ноября 2023 года возле ресторана «Бау» в Астане. Предполагается, что Нукенову можно было спасти, но для этого ничего не предприняли.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что брат Салтанат Нукеновой пытался спасти свою сестру.

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