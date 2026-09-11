Суд вынес приговор экс-участнице «Дома-2» Брагиной

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 44 0

Девушку задержали после того, как она появилась обнаженной на территории жилого комплекса в Москве.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и блогер Анастасия Брагина получила условный срок по делу о незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Суд назначил Брагиной три года лишения свободы условно, а также установил испытательный срок продолжительностью три года.

Ранее прокурор просил назначить блогеру реальное наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы.

Брагину задержали 19 июля после того, как она появилась обнаженной на территории жилого комплекса на Волоколамском шоссе в Москве. Девушка отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. При этом у нее была нарушена речь, однако запах алкоголя отсутствовал.

Позднее Брагиной назначили 14 суток административного ареста и штраф в размере четырех тысяч рублей. В августе ее отправили под домашний арест на два месяца.

После заседания блогер рассказала, что время под административным арестом заставило ее переосмыслить произошедшее. По словам Брагиной, поддержку ей оказывают родители.

Брагина пояснила, что своим поведением хотела показать окружающим собственную свободу и возможность поступать по своему желанию, однако не рассчитывала на такие последствия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мещанский районный суд Москвы вынес приговор секс-блогеру Соне Мармеладовой по делу о распространении порнографических материалов. Суд признал ее виновной и назначил три года лишения свободы условно. Также было принято решение конфисковать iPhone 16 Pro Max и 4,8 миллиона рублей, полученных от продажи контента.

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Суд вынес приговор экс-участнице «Дома-2» Брагиной

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