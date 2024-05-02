Зеленский устроил кадровые перестановки в СБУ: кого уволили на этот раз

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Зеленский уволил главу департамента кибербезопасности СБУ Витюка

Зеленский устроил кадровые перестановки в СБУ: кого уволили на этот раз

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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В прошлом году этот человек попал в большой скандал, связанный с коррупцией. О ком идет речь?

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу департамента кибербезопасности СБУ Илью Витюка. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.

По какой причине Витюка сняли с должности — неизвестно. Однако почти полгода назад украинские СМИ уличили его в коррупционных делах. Так, в декабре прошлого года выяснилось, что его супруга стала обладательницей квартиры в жилом комплексе премиум-класса стоимостью более 650 тысяч долларов.

При этом, как выяснили журналисты, зарплата Витюка не настолько большая, чтобы на нее можно было бы купить такую недвижимость. Через два дня после публикации расследования автору материала попытались вручить повестку. В результате история получила большой резонанс. После этого главком ВСУ Александр Сырский поручил расследовать дело, а Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за возможного злоупотребления служебными полномочиями и препятствования профессиональной деятельности журналистов со стороны сотрудников СБУ и военкоматов.

В апреле Витюка на время проверки отстранили от работы. А вскоре отправили на фронт на время должностной проверки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего Владимир Зеленский уволил назначенного в марте командующего Силами поддержки ВСУ Яковца.

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