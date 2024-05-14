Кто виноват? В Петербурге продолжается разбирательство по делу о падении автобуса в Мойку

Петербуржцы по-прежнему несут цветы к месту трагедии.

В Петербурге на два месяца арестовали начальника автоколонны, которой принадлежал автобус, упавший в реку Мойку. Именно директор должен был отвечать за техническое состояние автобуса и за соблюдение режима труда и отдыха водителей. Все детали расследования в репортаже корреспондент «Известий» Романа Ишмухаметова.

В суде он выглядит растерянным. 29-летний начальник автоколонны Джахангир Халилов, по данным следствия, знал, что его подчиненный — водитель Курбонов — накануне трагедии вернулся домой за полночь. И, несмотря на то, что отдых между сменами составил всего, по сути, три-четыре часа, вместо положенных 11-ти, поставил его в график.

Халилов — гражданин России, родился в Красноярске. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до девяти лет.

Мы побывали в автопарке, откуда отправляются в рейс автобусы частных перевозчиков, в том числе ООО «Такси», которому принадлежал упавший в Мойку автобус. Спрашиваем водителей о переработках.

— Но там их заставляют, жестко.

— То есть, от количества отработанных часов зарплата их зависит?

— Нет, так у них работать некому. Понимаете? А маршрут надо закрывать.

За этой компанией — 11 из 405 городских маршрутов. Она всего два года на рынке перевозок, но претензий накопилось немало. 23 судебных иска, претензий почти на шесть миллионов рублей. В перечне нарушений — неработающие системы «Глонасс» и системы фиксации скорости.

«Начинается „кроилово“ на зарплате персонала, и как следствие мы видим и квалификацию, и состояние режима труда и отдыха, маленькая зарплата, отсутствие конкуренции, чтобы выбрать водителей получше», — прокомментировал автоэксперт Дмитрйи Попов.

Сам Курбонов, сидевший за рулем утонувшего автобуса, накануне заявил в суде, что у автобуса отказали тормоза. Некоторые коллеги встали на его защиту.

— Это секунды. Это происходит за секунды. Допустим 60 километров в час. 15 метров в секунду автобус едет. То есть человек просто не успевает соображать, это мгновенно. Он просто растерялся.

Но на кадрах из кабины видно — водитель выглядел очень спокойным, и кажется, будто он даже не пытался давить на тормоз. Поэтому мнения профессионалов разделились.

— Если бы у него тормоза отказали, он бы там не «кружанул» бы. Думаете?

— Конечно!

— Он прямо бы дальше поехал?

-Да, конечно, туда дальше. Не смог бы завернуть направо.

Сегодня в Петербурге собрали всех, кто пытался помочь пассажирам еще до прибытия экстренных служб. Тем, кто не раздумывая бросился в ледяную воду, вручили награды.

«Я бы хотел вам сказать слова благодарности и низкий вам поклон», —обратился к героям губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Мы все должны быть дружны, всегда протягивать руку помощи и никогда не проходить мимо, потому что мы, в первую очередь, люди», — отметил спасавший людей Ерхан Аханов.

Капитан прогулочного катера Ян Карасев, увидев, как автобус летит с моста, стал выбрасывать на воду спасательные жилеты и круги, а потом вытаскивал людей из воды.

«Забрали сначала дедушку, пожилой человек был и парень, который его спас. А потом вернулись и забрали уже оставшихся парней и водителя», — вспоминает он.

Петербуржцы по-прежнему приносят цветы к месту трагедии. Вся пешеходная зона моста — в алых и белых гвоздиках. Об аварии напоминают и временные ограждения.