Горящих Abrams им мало: Дания пообещала Украине F-16 в воздухе через месяц
Дания передаст Украине F-16 уже через месяц
Фото: www.globallookpress.com / GIANLUCA VANNICELLI
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Премьер-министр королевства призвала активнее помогать Незалежной.
Истребители F-16 из Дании через месяц окажутся на Украине. Об этом рассказала премьер-министр королевства Метте Фредериксен на пресс-конференции в Стокгольме после встречи глав правительств стран Северной Европы и канцлера Германии Олафа Шольца.
«В нашей коалиции по F-16 первый истребитель из Дании будет в воздухе в ближайший месяц. Очень важно для украинцев увидеть самолеты в воздухе», — заявила Фредериксен.
Она призвала осуществлять военные поставки на Украину быстрее и в большом объеме. Премьер подчеркнула, что и без того кровавый киевский режим нужно поддерживать боеприпасами и беспилотниками. Также на территории Незалежной нужно создать военное производство, считает она.
Премьер-министр отметила, что на Украине ситуация складывается в «неправильном направлении». По ее мнению, главная причина — нехватка систем ПВО.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе сообщили о передаче первых F-16 Украине в течение нескольких недель.
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