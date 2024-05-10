На Западе сообщили о передаче первых F-16 Украине в течение нескольких недель

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Evening Standart: истребители F-16 будут поставлены на Украину до июля

На Западе сообщили о передаче первых F-16 Украине в течение нескольких недель

Фото: www.globallookpress.com / Harald Tittel

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Нидерланды до этого анонсировали поставки Киеву американских истребителей осенью. Почему сроки изменились?

Первые истребители F-16 прибудут на Украину до июля. Об этом сообщила британская газета Evening Standart со ссылкой на источник.

«Первые истребители F-16, которые будут доставлены с Запада, прибудут на Украину в течение нескольких недель, говорит высокопоставленный военный источник. Он сказал, что самолеты должны быть поставлены к июню-июлю», — говорится в статье.

Какая именно страна поставит Украине самолеты, не уточняется.

На днях Нидерланды анонсировали передачу Киеву истребителей F-16. По заявлению министра обороны страны Кайсы Оллонгрен, боевые самолеты надеются отправить осенью, но, как подчеркнула чиновница, если все пойдет по плану, то первые F-16 Украина получит от Дании уже этим летом.

Сейчас летчиков ВСУ продолжают обучать в Европе управлению истребителями. В Верховной раде надеются, что первый выпуск состоится уже в мае. Однако качество такого образования вызывает вопросы. Западные СМИ ранее заявляли, что летчики, проходящие подготовку в европейских странах, слишком молоды и неопытны, поэтому не будут готовы к работе как минимум до конца 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что истребители F-16 при их появлении в зоне боевых действий на Украине будут рассматриваться российской стороной, как носители ядерного оружия. Об этом заявили в МИД России.

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