На Западе сообщили о передаче первых F-16 Украине в течение нескольких недель

Нидерланды до этого анонсировали поставки Киеву американских истребителей осенью. Почему сроки изменились?

Первые истребители F-16 прибудут на Украину до июля. Об этом сообщила британская газета Evening Standart со ссылкой на источник.

«Первые истребители F-16, которые будут доставлены с Запада, прибудут на Украину в течение нескольких недель, говорит высокопоставленный военный источник. Он сказал, что самолеты должны быть поставлены к июню-июлю», — говорится в статье.

Какая именно страна поставит Украине самолеты, не уточняется.

На днях Нидерланды анонсировали передачу Киеву истребителей F-16. По заявлению министра обороны страны Кайсы Оллонгрен, боевые самолеты надеются отправить осенью, но, как подчеркнула чиновница, если все пойдет по плану, то первые F-16 Украина получит от Дании уже этим летом.

Сейчас летчиков ВСУ продолжают обучать в Европе управлению истребителями. В Верховной раде надеются, что первый выпуск состоится уже в мае. Однако качество такого образования вызывает вопросы. Западные СМИ ранее заявляли, что летчики, проходящие подготовку в европейских странах, слишком молоды и неопытны, поэтому не будут готовы к работе как минимум до конца 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что истребители F-16 при их появлении в зоне боевых действий на Украине будут рассматриваться российской стороной, как носители ядерного оружия. Об этом заявили в МИД России.