Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом

Для политика эта поездка на Украину стала пятой после начала спецоперации.
Фото: Johanna Geron / ТАСС
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Глава Госдепа США Энтони Блинкена прилетел на Украину. При этом о своих намерениях он не рассказывал, пишет Reuters.
Как сообщили в Госдепе, политика ожидает встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудят ситуацию в зоне российско-украинского конфликта. О других деталях поездки пока не сообщается.
Эта поездка для Блинкена на Украину уже пятая с начала спецоперации РФ по защите Донбасса. В последний раз в Киеве он был в сентябре прошлого года. Тогда он встретился с украинским лидером и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а также объявил о новой военной помощи Незалежной на сумму более миллиарда долларов.
До визита на Украину Блинкен побывал в Китае. Там он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, министром иностранных дел Ван И и министром общественной безопасности Ван Сяохуном.
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