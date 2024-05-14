Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 47 0

Для политика эта поездка на Украину стала пятой после начала спецоперации.

Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом

Фото: Johanna Geron / ТАСС

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Глава Госдепа США Энтони Блинкена прилетел на Украину. При этом о своих намерениях он не рассказывал, пишет Reuters.

Как сообщили в Госдепе, политика ожидает встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудят ситуацию в зоне российско-украинского конфликта. О других деталях поездки пока не сообщается.

Эта поездка для Блинкена на Украину уже пятая с начала спецоперации РФ по защите Донбасса. В последний раз в Киеве он был в сентябре прошлого года. Тогда он встретился с украинским лидером и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а также объявил о новой военной помощи Незалежной на сумму более миллиарда долларов.

До визита на Украину Блинкен побывал в Китае. Там он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, министром иностранных дел Ван И и министром общественной безопасности Ван Сяохуном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто хочет убить Владимира Зеленского на самом деле.

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