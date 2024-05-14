Макаревичу* грозит уголовное дело за нарушения правил деятельности иноагентов

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 57 0

Внимание правоохранителей привлек пранк Вована и Лексуса.

Макаревичу* грозит уголовное дело за нарушения правил деятельности иноагентов

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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Создателю группы «Машина времени» Андрею Макаревичу* грозит два года лишения свободы и уголовное преследование за нарушения правил деятельности иностранного агента. Об этом агентству ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Пока что в отношении Макаревича в силовых структурах только рассматривают возможность возбуждения уголовного дела по статье 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах).

Внимание правоохранительных органов привлек пранк над артистом со стороны блогеров Вована и Лексуса. Они пообщались с основателем «Машины времени» в образе президента Украины Владимира Зеленского.

Во время беседы Макаревич выразил свою поддержку террористам ВСУ и попытался оправдать идеолога украинских националистов Степана Бандеру.

Источник агентства добавил, что после таких высказываний Макаревича проверят на экстремизм.

Адвокат артиста Александр Альдаев отказался комментировать ситуацию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Андрей Макаревич стал жертвой Вована и Лексуса.

* — признан иноагентом РФ.

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