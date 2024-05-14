Конгресс США хочет получить от Остина доклад о последствиях ядерного взрыва в космосе

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 18 0

Американские политики боятся мощи России.

Конгресс США хочет получить от Остина доклад о последствиях ядерного взрыва в космосе

Фото: www.globallookpress.com / NASA

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Члены нижней палаты конгресса США попросили шефа Пентагона Ллойда Остина приготовить доклад о последствиях ядерного взрыва в космосе. Сделать это нужно не позднее 28 февраля 2025 года. Об этом сказано в проекте оборонного бюджета США на следующий финансовый год.

В документе сказано, что комитет палаты представителей беспокоится из-за недавних сообщений о мощном российском оружии, которое разместят в космосе. Активно распространяются слухи, что оно сможет вывести все американские орбитальные спутники из строя.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД России объяснил наложение вето на проект резолюции США и Японии о неразмещении ОМУ (Оружия массового уничтожения — Прим.ред.) в космосе.

Дело в том, что Москва и Пекин настаивали на принципиальных поправках в виде неразмещения всех видов оружия, а не только ОМУ. Однако Вашингтон и Токио отказались от этого.

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