Конгресс США хочет получить от Остина доклад о последствиях ядерного взрыва в космосе
Американские политики боятся мощи России.
Фото: www.globallookpress.com / NASA
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Члены нижней палаты конгресса США попросили шефа Пентагона Ллойда Остина приготовить доклад о последствиях ядерного взрыва в космосе. Сделать это нужно не позднее 28 февраля 2025 года. Об этом сказано в проекте оборонного бюджета США на следующий финансовый год.
В документе сказано, что комитет палаты представителей беспокоится из-за недавних сообщений о мощном российском оружии, которое разместят в космосе. Активно распространяются слухи, что оно сможет вывести все американские орбитальные спутники из строя.
Ранее 5-tv.ru писал, что МИД России объяснил наложение вето на проект резолюции США и Японии о неразмещении ОМУ (Оружия массового уничтожения — Прим.ред.) в космосе.
Дело в том, что Москва и Пекин настаивали на принципиальных поправках в виде неразмещения всех видов оружия, а не только ОМУ. Однако Вашингтон и Токио отказались от этого.
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