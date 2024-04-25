МИД России объяснил наложение вето на проект резолюции США и Японии о космосе

Министерство иностранных дел России объяснило, почему на американо-японскую резолюцию о неразмещении ОМУ (Оружие массового уничтожения) в космосе было наложено вето. Ведомство прокомментировало ситуацию в Telegram-канале.

Дело в том, что Москва и Пекин настаивали на принципиальных поправках в виде не размещения всех видов оружия, а не только ОМУ. Однако Вашингтон и Токио отказались от этого.

В МИД подчеркнули, что США пытались создать новые правовые обязательства в области космической безопасности, используя площадку Совбеза ООН.

«Одобрение проекта предоставило бы США фактически полную „свободу рук“ для легитимизации подобным образом любых отвечающих американским интересам пониманий по вопросам международной безопасности и стратегической стабильности», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru писал, что посольство России обвинило США в блокировке разработки документа об оружии в космосе.