Без разговоров! Врачи объяснили, почему вредно просыпаться и говорить во сне

Сомнилоквия — одна из распространенных проблем, чем старше человек, тем более он подвержен недугу.

Разговоры во сне опасны для здоровья. И если у вашего партнера есть такая особенность, необходимо обратиться к специалисту по сну — сомнологу. Об этом сообщается в материале издания Medical Xpress.

Поведение, мешающее качественному отдыху, врачи называют парасомнией, а разговоры во сне — сомнилоквией или сомнилогизмом. Недуг, по данным Американской академии медицины сна, в определенный момент жизни поражает до 65% населения.

В организации подчеркнули, что сами п себе ночные беседы неопасны, лечить их не нужно. Но они могут указывать на развитие другого расстройства сна, требующего профессионального вмешательства.

Если разговоры во сне происходят все чаще, сопровождаются непроизвольными движениями и дневной сонливостью, пришла пора записаться на прием к врачу.

Специалисты отмечают, что одним из самых эффективных методов защиты от бессонницы из-за сомнилоквии партнера, является белый шум. Источником может стать звуковая колонка или, например, вентилятор.

А еще беруши или удобные шумоподавляющие наушники. Также можно просто ложиться спать раньше говорящего во сне человека.

Чаще всего сомнилоквию провоцируют сон на спине или в новой обстановке, стресс, употребление спиртного, нарушение режима отдыха и бодрствования. Прежде чем пробовать на себе любые методы борьбы с этим недугом, в том числе вышеперечисленные, необходимо проконсультироваться с профильным врачом.

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