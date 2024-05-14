Представитель Юрия Куклачева сообщил о его состоянии

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 22 0

Кардокене: Куклачева выписали из больницы после инфаркта

Представитель Юрия Куклачева сообщил о его состоянии

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Вчера было принято решение оставить народного артиста РСФСР в больнице на неопределенный срок.

Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева выписали из медицинского учреждения после инфаркта, как сообщила агентству РИА Новости его представитель Ольга Кардокене. До этого она ранее говорила, что его хотят оставить в больнице на неопределенный срок.

В начале мая Куклачева планировали выписать 13-го числа, как ранее сообщал 5-tv.ru. Легендарный дрессировщик находился в медицинском учреждении около месяца, две недели назад он пошел на поправку.

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Представитель Юрия Куклачева сообщил о его состоянии

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