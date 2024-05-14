Чем все закончится? Грузия приняла закон об иноагентах

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Оппозиция объявила бессрочный протест, ЕС и США угрожают стране санкциями.

Фото, видео: Егиков Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

Парламент Грузии принял в третьем, окончательном чтении законопроект об иноагентах. После этого на улице перед зданием парламента выступающие против закона люди, стали еще громче выражать свое недовольство, рассказал корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

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