Утверждение правительства: в Госдуме рассматривают кандидатуры на посты министров

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В Госдуме рассматривают кандидатуры на посты министров

Фото, видео: ТАСС / Манзюк Александр; 5-tv.ru

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Каждый из претендентов озвучивает программу и отвечает на вопросы депутатов.

В Госдуме в эти минуты рассматривают кандидатуры на посты федеральных министров. В списке — 16 фамилий, на повышение претендуют в том числе — главы российских регионов.

Каждый из кандидатов озвучивает свою программу, а потом отвечает на вопросы депутатов. На трибуну они поднимаются в алфавитном порядке, поэтому первым в Госдуме выступил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. О том, как проходит заседание расскажет корреспондент Виктория Жильцова.

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Утверждение правительства: в Госдуме рассматривают кандидатуры на посты министров

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