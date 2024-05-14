Утверждение правительства: в Госдуме рассматривают кандидатуры на посты министров

Каждый из претендентов озвучивает программу и отвечает на вопросы депутатов.

В Госдуме в эти минуты рассматривают кандидатуры на посты федеральных министров. В списке — 16 фамилий, на повышение претендуют в том числе — главы российских регионов.

Каждый из кандидатов озвучивает свою программу, а потом отвечает на вопросы депутатов. На трибуну они поднимаются в алфавитном порядке, поэтому первым в Госдуме выступил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. О том, как проходит заседание расскажет корреспондент Виктория Жильцова.