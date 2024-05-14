VK запустила познавательный проект «КРЧ» для школьников 9-11 классов

В проект «КРЧ» для школьников 9-11 классов от VK вошли краткие содержания литературных произведений из школьной программы в формате подкастов, коротких вертикальных видео и анимированных клипов.

Цель проекта «КРЧ» — заинтересовать и вдохновить школьников 9-х и 11-х классов на знакомство с классической литературой, а для тех, кто уже хорошо ее знает — освежить в памяти перед экзаменами. Проект состоит из трех частей и охватывает 49 произведений русской и зарубежной литературы. Ребята могут выбрать удобный им интерактивный формат контента — аудиоподкасты, клипы от блогеров или анимированные ролики. Методическим партнером проекта выступила образовательная платформа Учи.ру.

Одна из частей проекта — 20 эпизодов подкаста от VK Музыки, записанных актером сериала «Слово пацана» Леоном Кемстач и артистом Amirchik. В каждом выпуске школьники услышат краткое содержание длиной в среднем по 10 минут таких произведений обязательной школьной программы как «Судьба человека», «Обломов», «Мцыри», «Горе от ума», «Герой нашего времени» и другие. Послушать подкаст «КРЧ» можно в разделе «Книги и шоу» в приложении VK Музыки и в музыкальном разделе мобильного приложения ВКонтакте. Стриминговый сервис будет регулярно обновлять библиотеку кратких содержаний.

Для школьников, предпочитающих формат коротких вертикальных видео, организаторы проекта подготовили серию клипов с популярными блогерами. Камила Валиева, Артем Waterfork, Саша Новиков, Ян Дилан и другие рассказывают краткое содержание «Капитанской дочки», «Ревизора», «Грозы» и еще 17 литературных произведений русских классиков. Материалы можно найти в сообществе VK Праздники ВКонтакте, а также по хэштегам #Короче и #крч в VK Клипах.

Любителей анимации ждет «КРЧ. Конспект», разработанный совместно со Студией Артемия Лебедева. Это 30 анимированных клипов с кратким пересказом литературных произведений. Ролики озвучены известными культурными деятелями: телеведущим Антоном Лаврентьевым, балериной Марией Хоревой, поэтами Анной Егоян и Владимиром Понкиным, актерами театра и оперными певцами. Ролики можно найти по хэштегам #КРЧ и #нескучныйконспект в VK Клипах.

«Современные школьники отлично ориентируются в онлайне, а цифровые сервисы используют не только для развлечения, но и для обучения. Наша компания запускает множество полезных обучающих проектов для школьников. „КРЧ“ — один из таких проектов, благодаря которому ребята смогут в интерактивном и интересном для них формате познакомиться с произведениями из школьной программы. Надеемся, что проект найдет отклик у старшеклассников, а благодаря участию популярных артистов и блогеров произведения классиков точно отложатся в голове», — прокомментировала Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK.

Повторить материалы перед контрольными и экзаменами школьники могут с помощью проекта «Учебник» от Учи.ру — это образовательный ресурс, в котором собрана информация по всем предметам школьной программы для 5–11 классов.