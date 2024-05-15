Индивидуальное питание: модная заморочка или эффективный способ похудеть

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 31 0

Нутрициолог Соломатина: индивидуальное питание эффективнее при похудении

Фото, видео: www.globallookpress.com; Личный архив Елены Соломатиной; 5-tv.ru

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Почему правило «не есть после 18:00» не поможет сбросить вес абсолютно всем?

Питание является важной составляющей здоровья организма. При индивидуальном питании, то есть составленном специально под человека, учитываются многие нюансы, начиная от заболеваний и непереносимостей, заканчивая вкусовыми предпочтениями. Чем лучше такой вид питания и эффективен ли он при похудении, рассказала 5-tv.ru врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина.

«Когда мы видим конкретного человека, то мы рассчитываем для него план питания по его индивидуальным особенностям», — пояснила эксперт.

Сама формула рассчитывается исходя из ряда параметров: роста, веса, пола, образа жизни, профессии, физической активности, обмена веществ и даже нервной нагрузки. Потом по определенным схемам вычисляется вес, которого человек хочет достичь, и за какой период времени этой цели будет возможно достичь.

Нутрициолог подчеркнула, что при подборе плана питания обязательно учитываются заболевания пациента, которые влияют на то, что можно употреблять в пищу. Речь о непереносимостях и аллергиях. Также берется во внимание, в каком виде он может есть те или иные продукты.

«Если человек будет просто придерживаться, ну так скажем, общих рекомендаций по определенной калорийности, это конечно все хорошо, но имеются, как я сказала, масса индивидуальных особенностей», — отметила нутрициолог.

Соломатина подчеркнула, что есть и общие рекомендации, которые существуют для всех, например, убираются сахарные продукты, быстрые углеводы, мука высшего сорта, трансжиры, термическая обработка продуктов и увеличение количества жидкости в день (но тут тоже стоит учитывать особенности организма).

Среди самых распространенных мифов о диетах она выделила правило «не есть после 18:00». Эксперт отметила, что у каждого есть определенные условия жизни, которые нельзя поменять. Среди них, например, работа, а графики у всех разные. Поэтому для грамотного питания необходимо учитывать и режим, чтобы подстраивать под него общее количество приемов пищи.

«Даже вкусовые предпочтения очень важны», — подчеркнула Елена Соломатина.

Цель индивидуального питания — восстановить нормальный метаболизм. Поэтому грамотно подобранный рацион может и помочь эффективнее похудеть.

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