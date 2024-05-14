Суд наложил арест на Ярославский судостроительный завод по иску прокуратуры

Арбитражный суд Ярославской области наложил арест на ПАО «Ярославский судостроительный завод» (ЯСЗ), где строились катера для Минобороны России. Об этом сообщает РБК. Издание ссылается на данные исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и картотеки арбитражных дел.

«Арбитражный суд Ярославской области по иску региональной прокуратуры к московскому АО „Лидер Гарант“ наложил арест на ПАО „Ярославский судостроительный завод“ (ЯСЗ)», — говорится в публикации.

Исковое заявление поступило в суд 25 апреля, в тот же день было принято решение и наложении ареста на имущество завода в качестве обеспечительной меры. Исполнительное производство в отношении предприятия началось 26 апреля, следует из базы данных на сайте ФССП.

По данным РБК, в 2019 году велись переговоры о продаже завода Объединенной судостроительной корпорации. Обсуждалась также безвозмездная передача ей акций ЯСЗ. Отмечается, что суть претензий прокуратуры не раскрывается. Следующее заседание по этому делу состоится 27 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России арестовали бывшие активы производителя водки «Хортиця». Под решение суда подпадают заводы в Крыму, Вологде и Мытищах, а также несколько дистрибуторов.