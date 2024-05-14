Суд наложил арест на Ярославский судостроительный завод по иску прокуратуры

|
Евгения Романова
Евгения Романова 20 0

Там строились военные катера.

Суд наложил арест на Ярославский судостроительный завод по иску прокуратуры

Фото: © РИА Новости / Олег Смыслов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Арбитражный суд Ярославской области наложил арест на ПАО «Ярославский судостроительный завод» (ЯСЗ), где строились катера для Минобороны России. Об этом сообщает РБК. Издание ссылается на данные исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и картотеки арбитражных дел.

«Арбитражный суд Ярославской области по иску региональной прокуратуры к московскому АО „Лидер Гарант“ наложил арест на ПАО „Ярославский судостроительный завод“ (ЯСЗ)», — говорится в публикации.

Исковое заявление поступило в суд 25 апреля, в тот же день было принято решение и наложении ареста на имущество завода в качестве обеспечительной меры. Исполнительное производство в отношении предприятия началось 26 апреля, следует из базы данных на сайте ФССП.

По данным РБК, в 2019 году велись переговоры о продаже завода Объединенной судостроительной корпорации. Обсуждалась также безвозмездная передача ей акций ЯСЗ. Отмечается, что суть претензий прокуратуры не раскрывается. Следующее заседание по этому делу состоится 27 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России арестовали бывшие активы производителя водки «Хортиця». Под решение суда подпадают заводы в Крыму, Вологде и Мытищах, а также несколько дистрибуторов.

+10° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
91.63
-0.19 98.85
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:30
МВД России подготовит реформу в миграционной сфере
15:25
Все для выпускников: теперь можно сразу пересдать ЕГЭ в случае провала на экзамене
15:09
Помогает или вредит: как влияет просмотр порно на сексуальную жизнь
15:07
Суд наложил арест на Ярославский судостроительный завод по иску прокуратуры
15:00
Только высшее: из российского образования уберут понятие «Бакалавр»
14:53
Утверждение правительства: в Госдуме рассматривают кандидатуры на посты министров

Сейчас читают

США нужен российский уран: американская Centrus запросит исключение из санкций
Соведущий Малышевой: «Если дети неправильно питаются первые 10 лет своей жизни, можете отнимать от нее 25 лет»
На рынках появились первые майские арбузы - откуда их везут и почем продают
Суды и смерти нипочем: скандальный хирург Хайдаров не намерен прекращать оперировать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео