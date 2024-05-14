Мэр Москвы рассказал о поддержке высокотехнологичных предприятий

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 13 0

Один из производимых в Москве видов высокотехнологичных товаров — это RFID-продукция.

Мэр Москвы рассказал о поддержке высокотехнологичных предприятий

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Московские предприятия поставляют на внутренний рынок целый перечень инновационных импортозамещающих товаров, в том числе умные метки, бирки и смарт-карты. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Один из производимых в Москве видов высокотехнологичных товаров — это RFID-продукция. «Изделиями с RFID-чипами горожане пользуются каждый день при оплате проезда в общественном транспорте. Такие же чипы используют в пропусках на работу, социальных картах, ключах в отелях», — отметил Собянин.

По его словам, в 2023 году одно из московских предприятий вдвое нарастило объемы производства RFID-меток для автотранспорта. Чипы крепятся на лобовое стекло, распознаются считывающим устройством, которое затем пропускает транспортное средство, например, поднимая шлагбаум. Данный производитель также выпускает продукцию для социально значимых городских проектов, таких как карта москвича, карта «Москвенок», ЕМИАС, и участвует в создании карты «Тройка», добавил мэр.

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