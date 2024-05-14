«Написал заявление»: в театре Моссовета прокомментировали уход Домогарова

Информация об увольнении народного артиста России ранее просочилась в СМИ.

Народный артист РФ Александр Домогаров написал заявление об уходе из театра Моссовета. Эту информацию 5-tv.ru подтвердил художественный руководитель театра Евгений Марчелли.

«Три года муссируется этот вопрос, и меня три года об этом спрашивают. Я слышал, что он написал заявление об уходе. Я пока его еще не видел, но слышал, что он его написал. Выясним, поймем — правда или неправда. Пока я только знаю, что написано заявление», — заявил он.

По словам Марчелли, если Домогаров действительно решил уволиться, то театр не сможет его удержать. Однако перед тем, как подписать заявление актера об уходе, худрук намерен пообщаться с ним.

«Я думаю, в любом случае есть смысл разговаривать. Будем разговаривать и дальше думать, что делать», — заключил Марчелли.

Об уходе Домогарова из театра Моссовета после 30 лет работы ранее сообщил «МК». По информации издания, актер подал заявление об увольнении 14 мая, а его последним днем работы станет 28 мая. При этом Домогаров якобы не намерен появляться в театре лично, его трудовую книжку заберет адвокат.

Также сообщается, что поводом для ухода актера стало несогласие с политикой художественного руководителя Евгения Марчелли и директора Алексея Черепнева.

Угрозы уйти из театра Моссовета Домогаров начал озвучивать в октябре 2021 года, вскоре после того, как учреждение покинул другой ведущий актер — народный артист РФ Виктор Сухоруков.

Обоих актеров не устроила позиция нового руководства театра, в частности художественного руководителя Евгения Марчелли. По словам Домагорова, худрук «попросту развалил театр».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Александр Домогаров ответил на слухи о завершении карьеры.