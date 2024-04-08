Здоровье закончилось? Александр Домогаров ответил на слухи о завершении карьеры

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 40 0

Домогаров: уход из театра Моссовета не связан с проблемами со здоровьем

Здоровье закончилось? Александр Домогаров ответил на слухи о завершении карьеры

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Что случилось с известным артистом?

Актер театра и кино Александр Домогаров отрицает слухи о завершении карьеры из-за разрушения позвоночника. Информацию о серьезных проблемах со здоровьем он назвал бредом, однако уточнил, что действительно заканчивает работу в Театре Моссовета. Об этом пишет Газета.ру.

«Бред. Вы правильно понимаете только то, что я не буду больше работать в Театре Моссовета. А по состоянию моего здоровья — смотрите мой личный Telegram-канал. Там есть вся информация из первых рук. В том числе к грязным и нечистоплотным журналистам, которые пользуются слухами», — отметил актер.

В апреле этого года, как писал ряд СМИ, Домогарову диагностировали заболевание позвоночника –спондилоартроз. Обычно при этом недуге происходит поражение межпозвонковых хрящей, суставов, костных тканей и околосуставных мышц, которое сопровождается острой болью, трудностями при движении и онемением конечностей.

Актер даже сам рассказывал о проблемах со спиной в своих социальных сетях. Из-за них ему, например, пришлось отменить спектакль «Ричард III» в Театре Моссовета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Домогаров поменял отношение к сыну после смерти бывшей жены.

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
92.42
0.11 100.13
0.06
Роковой день весны: что категорически нельзя делать в полное солнечное за...

Последние новости

16:06
В Тюменской области заблаговременно ввели режим ЧС из-за паводка
15:56
Акула впервые напала на туриста на Мальдивах и едва не оставила его без ноги
15:38
Здоровье закончилось? Александр Домогаров ответил на слухи о завершении карьеры
15:23
«Роскосмос» анонсировал первый запуск ракеты-носителя «Ангара-А5»
15:14
СК установил 11 фигурантов дела о теракте в «Крокусе», все арестованы
15:07
Над Запорожской АЭС сбили украинский дрон-камикадзе

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: мести Ирана еще нет, но новые цены на нефть уже есть
Делают все возможное: что известно о полицейском, выжившем при нападении в Подмосковье
Никто не мог подумать: что известно о подозреваемом в убийстве полицейского в Подмосковье
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок