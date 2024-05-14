Дело «Ай Кью Пластик»: в Москве задержали двух хирургов клиники Хайдарова

Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекших за собой смерть.

В Москве задержали двух пластических хирургов из скандально известной клиники Тимура Хайдарова «Ай Кью Пластик». В отношении 45-летнего заведующего хирургическим отделением и 28-летнего врача-хирурга проводятся необходимые следственные действия.

Как сообщает столичный Следственный комитет, врачей подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекших за собой смерть.

Дело в том, что 16 февраля 2024 года в клинике провели пластическую операцию, после которой пациенту стало плохо. После повторного вмешательства мужчина впал в кому и в скором времени скончался.

После поднявшейся шумихи, в клинике был проведен обыск, после которого Арбитражным судом города Москвы было принято решение о приостановке деятельности «Ай Кью Пластик» на срок 90 суток.

По имеющимся данным, сейчас продолжается работа по установлению причин и условий, приведших к смерти пациента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скандальный хирург Хайдаров не намерен прекращать оперировать.