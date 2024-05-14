Дело «Ай Кью Пластик»: в Москве задержали двух хирургов клиники Хайдарова

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 31 0

В Москве задержали двух врачей из скандально известной клиники Тимура Хайдарова

Дело «Ай Кью Пластик»: в Москве задержали двух хирургов клиники Хайдарова

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекших за собой смерть.

В Москве задержали двух пластических хирургов из скандально известной клиники Тимура Хайдарова «Ай Кью Пластик». В отношении 45-летнего заведующего хирургическим отделением и 28-летнего врача-хирурга проводятся необходимые следственные действия.

Как сообщает столичный Следственный комитет, врачей подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекших за собой смерть.

Дело в том, что 16 февраля 2024 года в клинике провели пластическую операцию, после которой пациенту стало плохо. После повторного вмешательства мужчина впал в кому и в скором времени скончался.

После поднявшейся шумихи, в клинике был проведен обыск, после которого Арбитражным судом города Москвы было принято решение о приостановке деятельности «Ай Кью Пластик» на срок 90 суток.

По имеющимся данным, сейчас продолжается работа по установлению причин и условий, приведших к смерти пациента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скандальный хирург Хайдаров не намерен прекращать оперировать.

+10° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
91.36
-0.27 98.67
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:10
Генсек ООН Гутерриш направил письмо Путину в связи с инаугурацией
22:53
«Впереди много задач»: Путин обратился к новому Правительству РФ 
22:42
Путин проводит встречу с Правительством РФ в новом составе
22:38
«Настолько счастлив»: Павел Мамаев кинул камень в огород бывшей жене
22:21
Нарышкин не исключил возможность крупномасштабного военного конфликта
22:03
Дело «Ай Кью Пластик»: в Москве задержали двух хирургов клиники Хайдарова

Сейчас читают

На рынках появились первые майские арбузы - откуда их везут и почем продают
Соведущий Малышевой: «Если дети неправильно питаются первые 10 лет своей жизни, можете отнимать от нее 25 лет»
Все еще звучит тревога: последняя информация о теракте в Белгороде
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео