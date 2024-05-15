«Критический момент»: Блинкен подтвердил проблемы у ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил проблемы у ВСУ

«Критический момент»: Блинкен подтвердил проблемы у ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Chuck Kennedy/U.S State

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Госсекретарь США прилетел в Киев с необъявленным визитом.

Для Украины наступил критический момент, и на Западе это понимают. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе необъявленного визита в Киев.

«Мы встречаемся в критический момент <.> Мы знаем, что время очень важно, вот почему всего через минуту после того, как Конгресс одобрил масштабный пакет военной помощи, президент Байден отправил боеприпасы. В ближайшие дни на поле боя будет доставлено гораздо больше оружия», — сказал он во время выступления.

Блинкен отметил, что армия России усиливает наступление, поэтому предстоящие недели и месяцы «потребуют многого» от украинцев. При этом глава Госдепа одобрил ужесточение мобилизации на Украине, назвав это «сложным, но необходимым решением».

Также Блинкен заверил, что в НАТО согласились не требовать от Киева выполнения условий по вступлению, чтобы ускорить процесс интеграции. Отношения альянса и Украины будут укреплены за счет двусторонних соглашений с союзниками, отметил госсекретарь.

Кроме того, Блинкен сообщил о намерении американских властей воспользоваться одобрением конгресса на конфискацию замороженных российских активов.

В этот же день Совет Евросоюза окончательно утвердил план реформ Украины, который предоставит киевскому режиму доступ к 50 миллиардам евро в рамках макрофинансовой помощи до 2027 года.

В документе отмечается, что Украина теперь сможет на регулярной основе получать средства, но при условии реализации плана реформ соответствующим образом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Госдепа США Энтони Блинкен прилетел на Украину с необъявленным визитом, чтобы обсудить с главой киевского режима Владимиром Зеленским ситуацию в зоне российско-украинского конфликта.

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