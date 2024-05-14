Путин назначил членов Правительства РФ и директоров служб

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 14 0

Глава государства подписал соответствующий указ.

Путин назначил членов Правительства РФ и директоров служб

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении членов Правительства Российской Федерации и директоров служб. Документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно тексту указа, бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов назначен Министром Обороны РФ. Сергей Нарышкин переназначен директором СВР, Александр Бортников — директором ФСБ. Дмитрий Кочнев также переназначен директором ФСО.

Бывшего министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова глава государства назначил первым зампредом Правительства. Татьяна Голикова стала заместителем председателя Правительства РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что депутаты Госдумы утвердили 16 кандидатов на посты министров.

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