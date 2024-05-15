Путин: диалог по Украине должен учитывать интересы всех вовлеченных стран

Россия открыта к диалогу по Украине, но он должен учитывать интересы всех сторон, вовлеченных в конфликт. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью китайскому информагентству Синьхуа. Текст его большого и первого после инаугурации интервью был опубликован на официальным сайте Кремля.

В письменном интервью китайским журналистам Путин также обратил внимание на то, что Пекин прекрасно понимает причины и значение событий, происходящих на Украине, а также положительно оценил подходы Китая к урегулированию этого кризиса.

«В Пекине прекрасно понимают его первопричины и глобальное геополитическое значение, что нашло отражение в плане из 12 пунктов „Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса“, опубликованном в феврале 2023 года», — отметил Путин.

Президент добавил, что Москва хочет справедливого решения конфликта мирными средствами и в очередной раз подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров с Незалежной.

Кроме того, Путин обозначил главную проблему на пути мирного урегулирования российско-украинского конфликта. По его словам, это ненадежные западные гарантии, ведь Запад предпочитает «мироустройство не на основе международного права».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Польша отказалась от диалога с Украиной.