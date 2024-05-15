«Марионеточная инстанция»: Небензя выступил против присутствия МУС в Совбезе ООН

Гаагский суд не имеет отношения к правосудию, считает он.

Международный уголовный суд (МУС) — марионеточная инстанция, чьих представителей в Совете Безопасности ООН Россия не хочет видеть, заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.

«Позиция РФ в отношении неприемлемости политизированной деятельности так называемого Международного уголовного суда изменений не претерпела. Не видим смысла присутствия в стенах Совета безопасности представителя этой марионеточной инстанции», — сказал Небензя.

Иллюстрацией подобной оценки является деятельность МУС в Ливии. Из доклада по ситуации в стране следовало, что прокуратура намерена завершить все расследования к концу следующего года. То есть расследование заняло 14 лет. Чем же суд занимался все эти годы — раскрыл Небензя.

«Совет безопасности передал ситуации в Ливии в МУС в 2011 году — в самый разгар конфликта. Суд за считанные дни выдал ордер на арест в отношении Каддафи, его сына и начальника разведи. Как известно, отсутствие проверенной информации МУС компенсировал использованием фейков при формулировании обвинений», — напомнил Небензя.

При этом против повстанцев не выдали ни одного ордера, заключил Небензя.

Международный уголовный суд в Гааге, который не признает российская сторона, начал работу в соответствии с Римским правом еще в 1998 году. В 2016 году Москва в очередной раз подтвердила, что в принципе не желает заключать какие-либо договоренности на этот счет.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что присоединившиеся к МУС страны Запада «приватизировали» его секретариат, превратив орган в «правосудие по-натовски». Ряд государств резко осуждает деятельность суда в Гааге. Самым ярым противником деятельности МУС являются США. В 2002 году американское правительство отозвало свою подпись под Римским правом. Решительно выступили против существования гаагского суда и КНР, Индия, Израиль, Иран, а также другие страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле прокомментировали ордера МУС на арест российских офицеров.