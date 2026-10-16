Мирошин: семь членов избиркомов были убиты во время парламентских выборов РФ 

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 37 0

Посол попытался обратить внимание спецдокладчика ООН на преступления.

Семь членов избиркомов убили во время выборов

Фото: © РИА Новости/ Анастасия Петрова

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Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил об убийстве семи участников избирательных комиссий во время проведения парламентских выборов в РФ. Об этом он сообщил специальному докладчику ООН по правам на свободу мирных собраний и ассоциаций Джиной Ромеро.

«В период проведения выборов на прифронтовых территориях России интенсивность ударов украинских боевиков по гражданским объектам достигла своего пика — порядка 1200 прилетов в сутки. За несколько дней голосования ударами были повреждены 74 здания, задействованные в избирательном процессе. В ходе подготовки к выборам, их проведения и подведения результатов было убито семь членов участковых избирательных комиссий», — сказал Мирошник.

Кроме того, посол уточнил у Ромеро, достаточен ли этот перечень нарушений для того, чтобы докладчик ООН обратил внимание на ситуацию и прокомментировал ее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила о шести погибших членов избирательных комисиий в результате атак ВСУ.

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Мирошин: семь членов избиркомов были убиты во время парламентских выборов РФ 

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