«Не без согласия»: президент Чехии призвал остановить конфликт на Украине

Президент Чехии Павел: необходимо остановить конфликт на Украине и начать диалог
Фото: Reuters / KAI PFAFFENBACH
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Москва и Киев могли бы придти к «какому-то компромиссу», считает он.
Вооруженный конфликт на Украине необходимо остановить, после чего представителям Киева и Москвы сесть за стол переговоров. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью телеканалу Sky News.
«Нам нужно остановить войну, а затем начать обсуждать будущие договоренности. Какой-то компромисс мог бы быть, но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантом этого соглашения», — ответил он на вопрос о том, должен ли Киев начать переговоры с Москвой.
Чешский лидер вместе с тем назвал наивными утверждения о том, что Украина сможет в обозримом будущем вернуть присоединившиеся к России и освобожденные ею территории.
Спецоперация России на Украине и попытки переговоров
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что СВО якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России
Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс длился три часа, но стороны не пришли к соглашению.
После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Совете Федерации назвали тему для переговоров России с Украиной.
- 15 мая
- Севастопольцев предупредили о рассыпанных суббоеприпасах сбитых ракет ATACMS
- 15 мая
- «Вооружения не спасут»: Захарова предрекла крах преступному режиму Зеленского
- 15 мая
- Успели: российские военные смогли предотвратить взрыв дамбы под Харьковом
- 15 мая
- Силы ПВО уничтожили украинский дрон над Татарстаном
- 15 мая
- СМИ заявили о давлении Украины на США из-за ситуации в Харьковской области
- 15 мая
- Маневр — бегство: ВСУ отступают на харьковском направлении
- 15 мая
- «Тяжелая внутренняя ситуация»: почему Зеленский отменил визит в Испанию
- 15 мая
- Силы противовоздушной обороны сбили ракеты ATACMS и авиабомбы HAMMER над регионами России
- 15 мая
- Два человека пострадали при атаке ВСУ на Белгород
- 15 мая
- Как танки Т-80БВК освобождали Новомихайловку. Лучшее видео из зоны СВО за день
Читайте также
44%
-0.27 98.67
-0.18
Нашли ошибку?