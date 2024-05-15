«Не без согласия»: президент Чехии призвал остановить конфликт на Украине

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Евгения Романова
Евгения Романова 14 0

Президент Чехии Павел: необходимо остановить конфликт на Украине и начать диалог

«Не без согласия»: президент Чехии призвал остановить конфликт на Украине

Фото: Reuters / KAI PFAFFENBACH

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Тема:
Спецоперация

Москва и Киев могли бы придти к «какому-то компромиссу», считает он.

Вооруженный конфликт на Украине необходимо остановить, после чего представителям Киева и Москвы сесть за стол переговоров. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью телеканалу Sky News.

«Нам нужно остановить войну, а затем начать обсуждать будущие договоренности. Какой-то компромисс мог бы быть, но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантом этого соглашения», — ответил он на вопрос о том, должен ли Киев начать переговоры с Москвой.

Чешский лидер вместе с тем назвал наивными утверждения о том, что Украина сможет в обозримом будущем вернуть присоединившиеся к России и освобожденные ею территории.

Спецоперация России на Украине и попытки переговоров

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что СВО якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс длился три часа, но стороны не пришли к соглашению.

После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Совете Федерации назвали тему для переговоров России с Украиной.

Тема:
Спецоперация
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