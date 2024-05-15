Российские военные освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы

Вооруженные силы России освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в сводке о ходе спецоперации на Украине за сутки.

«Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных действий освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также продвинулись в глубину обороны противника», — говорится в сообщении.

Кроме того, бойцы нанесли поражение бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Журавка, Гранов, Липцы и Волчанск Харьковской области, а также отразили три контратаки у Глубокого и Старицы.

«Потери ВСУ составили: до 125 военнослужащих, три танка, три боевые машины пехоты, пять автомобилей, боевая машина РСЗО «Ольха», боевая машина РСЗО Vampire чешского производства, две гаубицы Д-30, а также противотанковая пушка «Рапира», — добавили в Минобороны.

Генштаб ВСУ ранее уже признал успехи армии России в Харьковской области. Отмечается, что для украинских сил на данном участке фронта ситуация складывается сложная.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина требует от США разрешить удары по России американским оружием из-за ухудшающейся ситуации в Харьковской области.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну.