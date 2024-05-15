После смерти пациента: в чем обвиняют задержанных хирургов клиники Хайдарова

Двух хирургов клиники Тимура Хайдарова задержали в Москве по делу о смерти пациента. Им уже предъявлено обвинение и сейчас решается вопрос об аресте. Сама клиника закрыта на 90 суток. Выяснилось, что именно там сделали операцию 36-летнему мужчине, после которой он впал в кому и умер.

Уже прошла проверка, и далеко не у всех сотрудников учреждения оказалось медицинское образование. Детали резонансной истории у корреспондента «Известий» Дарьи Малаховой.

Двери клиники, в которой работали подозреваемые, заперты. На телефонные звонки сотрудники тоже не отвечают. И так, вероятно, будет еще как минимум два месяца. Суд оштрафовал медицинский центр, а также временно приостановил его работу. Причина — многочисленные нарушения.

Корреспондент показала на видео ту самую клинику, где работал известный в шоу-бизнесе хирург Тимур Хайдаров, а также его коллеги, которых обвиняют в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Месяц назад здесь проводили масштабную проверку и выявили массу нарушений. Например, выяснилось, что в клинике хранились инструменты с давно истекшим сроком годности, а также работали медиками сотрудники, у которых якобы нет профильного образования.

Поводом для инспекции стала загадочная смерть продюсера Петра Гаврилова. Ему урезали желудок, но спустя несколько дней после вмешательства хирургов клиники состояние пациента почему-то ухудшилось. Причем настолько, что предпринимателя пришлось вводить в искусственную кому, из которой он так и не вышел.

Ту самую операцию проводили коллеги звездного хирурга Хайдарова — Илья Елагин и Тамерлан Кадзаев. Накануне следователи предъявили им обвинение, что очень удивило адвокатов врачей.

«Это высококвалифицированные дипломированные специалисты, вывод о причастности которых следствие сделало без вскрытия трупа Гаврилова и без соответствующей экспертизы», — утверждает адвокат хирургов Владимир Слащев.

Следователи считают иначе — основания есть. Елагин и Кадзаев задержаны. До избрания меры пресечения они будут находиться в изоляторе временного содержания.

«Проведены следственные действия, в том числе допросы и очные ставки. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом города Москвы об избрании обвиняемым меры пресечения, связанной с лишением свободы», — проинформировала старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Еще зимой смерть продюсера Гаврилова прокомментировал нам сам Тимур Хайдаров, которого пациенты считают настоящим бенефициаром нашумевшей клиники. Хирург был немногословен.

«Информация по поводу заражения крови — нет никаких официальных подтверждений и данных об этом», — заявил Тимур Хайдаров.

Клиники, в которых работал Хайдаров, не раз оказывались в центре скандалов.

«Из-за того, что было срезано очень много рубцовой ткани, пришлось мои соски поднять — как я говорю сейчас, они у меня на носу. Какое бы я ни купила нижнее белье — у меня все вываливается и торчит наружу», — поделилась бывшая пациентка Хайдарова — Ольга.

Хайдаров считается одним из самых востребованных хирургов в шоу-бизнесе. Звезды к нему выстраивались в очередь. Некоторые из них теперь требуют вернуть деньги за неудачные операции. Певица Слава без стеснений показывает грудь, прооперированную популярным врачом.

«Я год жила в стрессе. Я не могла ни т*******я ни с кем, потому что мне нужно было надевать какой-то лифчик», — сокрушалась исполнительница.

Хайдарова критиковала еще и Любовь Успенская, а следом за певицами возмутились и другие недовольные клиенты.

Звездный хирург менял Людмиле импланты и подтягивал грудь.

«Грудь была черного цвета, черно-синего. Она очень болела, сочилась, гноилась», — рассказала бывшая пациентка Людмила.

Хайдаров часто то объяснял неудачи особенностями организма, то обвинял бывших клиентов в вымогательстве.

«Не с чем им идти в суд, понимаете? Для этого заваривается вот эта каша», — говорил он.

Но близким продюсера Гаврилова, который умер после операции коллег Хайдарова, есть, что показать и сказать в суде. Если экспертизы докажут вину врачей, то они могут отправиться за решетку.