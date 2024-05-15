«Дают картошку и котлетку»: Настасья Самбурская попала в тюрьму

|
Никита Яблочкин
Никита Яблочкин 30 0

Настасья Самбурская опубликовала кадры из колонии

Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Мельников; Instagram* / samburskaya; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Звезды готовы пойти на многое, чтобы сыграть роль как можно лучше. Преследуя такую цель, актриса и оказалась в колонии.

Актриса Настасья Самбурская давно оставила комедийные роли и покинула жанр этого амплуа. Тем не менее, звезда с большим энтузиазмом берется за самые разные проекты. Помимо актерской деятельности, Настасья развивает и музыкальную карьеру.

Во время съемок она любит примерять на себя различные роли, которые охотно демонстрирует в своем личном блоге. На это раз поклонники довольствовались видами женской колонии.

Настасья опубликовала видео, где она предстает в облике заключенной. Актриса поделилась кадрами тюремной столовой и показала своих сокамерниц.

Звезда настолько мастерски перевоплотилась, что понять насколько события реальны, можно было только по звонким, требовательным командами режиссера. Название проекта, в котором участвует Настасья, она не стала озвучивать, тем самым очень заинтриговала своих поклонников.

«Короче, у меня все нормально, мы с девчонками пришли в наш любимый ресторан. Сегодня вот дают картошку и котлетку, вот подруги мои. Вкусно», — сообщила артистка.

Стоит сказать, что последнее время актриса часто принимает участие в криминальных проектах. В фильме, который вот-вот появится на экранах, героиня Самбурской будет управлять самым крупном в Пензе клубом-баром «Либидо», доставшимся ей от матери.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Настасься Самбурская поделилась мнением о карьере через постель.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+14° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
91.26
-0.10 98.83
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:05
Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах всех уровней
21:51
«Дают картошку и котлетку»: Настасья Самбурская попала в тюрьму
21:35
Путин провел встречу с экс-членами правительства
21:19
Белоусов обсудил с главой Минобороны Белоруссии военное сотрудничество
21:17
В МВД Словакии опровергли сообщения об успешной операции Фицо
21:04
На языке жестов: Бузова ответила на нападки Гагариной

Сейчас читают

Байден бьет по электромобилям и аккумуляторам из Китая: пошлины вырастут в 2−4 раза
Казалось бы, причем тут Украина? Почему на премьера Словакии Фицо совершено покушение
«Я ее не буду петь!» — как в группе «Город 312» появился хит «Останусь»
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео