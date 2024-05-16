Он выбрал Китай не случайно: как в Пекине готовились к визиту Путина

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Путин выбрал Китай первой страной для визита после переизбрания президентом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Belkin Alexey; 5-tv.ru

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Визит в КНР стал для президента России первым после его переизбрания на новый срок.

Владимир Путин прибыл в Китай. Это первый официальный зарубежный визит российского лидера после вступления в должность. Президент пообщался с представителями китайского информагентства и рассказал, почему дружба стран только укрепляется. Как в Пекине готовились ко встрече делегации — корреспондент «Известий» Виктор Синеок все увидел!

Борт Путина накануне приземлился в Пекине. Аэропорт он покинул на российском лимузине «Аурус» вместе со своим кортежем. Известно также, что президент России посетит другой город — Харбин.

В КНР российский лидер пробудет два дня — 16 и 17 мая. В это время у него запланирована насыщенная программа. Днем он встретился с китайским коллегой Си Цзиньпином. Лидеры РФ и КНР проведут переговоры. Ожидается, что они обсудят двусторонние отношения, а также актуальные вопросы мировой повестки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин дал интервью китайскому СМИ.

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