Путин дал интервью китайскому СМИ: о чем рассказал президент РФ

А уже завтра Владимир Путин прибудет с визитом в Китай. Президент посетит два города — Пекин и Харбин. Это будет первая зарубежная поездка главы государства после вступления в должность.

В четверг Путин проведет переговоры с Си Цзиньпином. А на следующий день — примет участие в церемонии открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО.

В преддверии визита российский глава дал интервью китайскому агентству Синьхуа. Текст изучил корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Это интервью изначально задумывалось в текстовом варианте — такова традиция китайских СМИ. Си Цзиньпин тоже редко предстает в них в видеоформате. Вероятно, поэтому китайским журналистам очень интересно, каким его видит Путин.

Каждая наша встреча — это не только общение давних друзей, что тоже важно, как для каждого человека, но и плодотворный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — подчеркнул президент России Владимир Путин.

Схожий взгляд на международную повестку диктует логику торговых отношений. Российский президент подчеркивает: ставка на национальные интересы и взаимовыгодные экономические связи изначально была верной. За пять лет удалось удвоить товарооборот, сейчас он составляет 227 миллиардов долларов. Впрочем, это не совсем верно.

«Более чем на 90 процентов расчеты между нашими компаниями идут в национальных валютах. Поэтому будет правильнее сказать, что двусторонняя торговля сейчас составляет порядка 20 триллионов рублей, или почти 1,6 триллиона юаней», — пояснил Владимир Путин.

Китай уже 13 лет как главный российский партнер. Сотрудничаем в сфере энергетики, сельского хозяйства, автопрома, легкой промышленности, органической химии, электрооборудования. Налаживаем новые логистические пути. Планы — грандиозные.

«Будем стараться налаживать более тесное взаимодействие в области промышленности и высоких технологий, космоса и мирного атома, искусственного интеллекта, возобновляемых источников энергии и в других инновационных отраслях», — заявил глава РФ.

Россия и Китай создают благоприятный климат не только для двухсторонних отношениях. К международным организациям, в которых у наших двух стран ведущая роль, у других мировых игроков — все больший интерес.

«БРИКС стал привлекательным для стран Глобального Юга и Востока, которые видят в БРИКС площадку, где их голос будет обязательно услышан и учтен. Кроме БРИКС, убедительным примером взаимовыгодного сотрудничества также стала Шанхайская организация сотрудничества», — отметил Путин.

Фундамент этих отношений — равноправие и учет интересов друг друга. То, что отличает нас от Запада.

«Ведомые США западные элиты отказываются уважать цивилизационное и культурное многообразие, отвергают формировавшиеся веками традиционные ценности. В попытках удержать свое глобальное доминирование они присвоили себе право указывать другим народам, с кем им можно дружить и сотрудничать, а с кем нельзя», — заявил президент России.

Яркий пример — недавний визит Си во Францию, где Макрон от имени американских кураторов пытался уговорить китайского лидера отвернуться от Москвы и принять позицию коллективного Запада. В этот раз пытались затащить Китай на, так называемый, саммит мира по Украине в Швейцарии, изначально обреченный на провал, ведь там не будет России.

Китай давно предложил свой, гораздо более взвешенный план урегулирования украинского кризиса. Он мог бы стать основой политико-дипломатического процесса, но так и не нашел отклика в Европе и США.

«Западные элиты упорно пытаются „наказать“ Россию, изолировать и ослабить ее, снабжают киевские власти деньгами и оружием. Ввели против нашей страны почти 16 тысяч односторонних нелегитимных санкций», — напомнил российский лидер.

И вот Соединенные Штаты уже начинают войну и против самого Китая — торговую. Америка поднимает пошлины на товары в «стратегически важных отраслях»: на аккумуляторы и солнечные панели — до 50%, на электромобили — до 100%. Общая сумма огромна — 18 миллиардов долларов. И неважно, что первой от этого пострадает американская же промышленность. В китайском МИД уверены: месть за дружбу с нами — важнее.

«Вместо того чтобы исправить свои ошибки, американская сторона продолжает политизировать экономические и торговые вопросы и злоупотребляет так называемой процедурой пересмотра тарифов по разделу 301 для наложения дополнительных тарифов на Китай», — сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Линь Цзянь.

Это очередное проявление тех самых «правил», на которых основан западный мир. Ни Россия, ни Китай такой подход не приемлют. Это стало отчетливо ясно во время прошлогоднего визита Си в Москву: сердца лидеров требуют перемен. Теперь в Пекин летит Путин. Это будет его первая зарубежная поездка после инаугурации.

«Именно беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства между нашими странами определил и мой выбор Китая в качестве первого государства, которое мне предстоит посетить после официального вступления в должность президента Российской Федерации», — сказал Владимир Путин.

Деталь, на которую обратили внимание китайские журналисты: первой страной, которую выбрал Си после своего переизбрания год назад, была Россия. Путин добавил: за 10 лет до этого было то же самое.